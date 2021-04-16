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Нефть Brent подорожала до $67,08 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Поддержку рынку оказали сильные статданные по экономике США, опубликованные накануне: количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах упало до минимума с начала пандемии, темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

Оптимизм в отношении перспектив спроса остается ключевым компонентом роста нефтяного рынка, отмечает аналитик Schneider Electric Роберт Фрейзер.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени в пятницу составляет $67,08 за баррель, что на $0,14 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,36 (0,5%) - до $66,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,56 за баррель, что на $0,1 (0,16%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,5%) - до $63,46 за баррель.

"Быстрые темпы вакцинации, а также снижение опасений, связанных с пандемией, дает рынку хороший толчок для устойчивого роста", - сказал Фил Штрайбле, отвечающий за стратегию на нефтяном рынке в Blue Line Futures.

Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали уменьшение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

нефть

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