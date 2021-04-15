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Рубль обвалился на данных, что санкции США могут коснуться госдолга РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили рост на Московской бирже в четверг утром, рубль обвалился к основным мировым валютам на фоне сообщений западных СМИ о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России. При этом курс нацвалюты оказался ниже тех уровней, на которых он находился до новостей о телефонном разговоре президентов США и России, который привел к локальному снижению геополитических рисков.

Доллар к 8:28 вырос до 77,47 руб. (+1,6 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 92,6925 руб. (+1,75 рубля к закрытию среды).

Новый пакет антироссийских санкций, о которых, как сообщалось, США намерены объявить в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ, сообщило издание The New York Times. "Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны", - написала газета, ссылаясь на свои источники.

Она напомнила, что в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ранее сообщалось, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 россиян и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

курсы валют рубль доллар евро

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