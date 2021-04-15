"Газпром нефть" ликвидировала "дочку" NIS в Венгрии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" ликвидировала "дочку" Naftna Industrija Srbije (NIS, входит в "Газпром нефть") в Венгрии, где геологоразведка на изучаемых проектах не дала результатов.

Согласно данным аффилированных лиц "Газпром нефти", из списка исключена Pannon Naftagas Kft, которая представляла интересы сербской NIS на территории Венгрии.

У NIS действовали два партнерских проекта в Венгрии - с канадской Falcon и австрийской RAG. Однако гендиректор NIS Кирилл Тюрденев в интервью "Интерфаксу" говорил: "К сожалению, геологоразведка не дала ожидаемых результатов на обоих проектах, и в данный момент эти проекты не являются перспективными".