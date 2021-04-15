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Собянин пообещал малому бизнесу скидку на продвижение в сервисах "Яндекса"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Малому бизнесу Москвы предложили субсидии на продвижение своих товаров и услуг в сервисах "Яндекса". Как сообщил мэр города Сергей Собянин, такой проект мэрия запустила вместе с "Яндексом", чтобы поддержать предпринимателей, для которых из-за пандемии реклама стала слишком дорогой, и дать им возможность восстановить спрос.

В рамках этой программы предприниматели получат доступ к двухмесячной рекламной кампании за 10% ее стоимости, остальные 90% расходов покроет город и "Яндекс".

Также бизнесменам предложат бесплатный курс обучения тому, как продвигать свои товары и услуги в интернете.

"Новая программа дополнила линейку городских субсидий для предпринимателей", - отметил Собянин.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы уточнили, что для участия в программе субъекты малого бизнеса должны быть зарегистрированы в городе, иметь офлайн-магазин или пункт самовывоза.

Ожидается, что реклама участников программы появится в таких сервисах "Яндекса", как "Поиск", "Карты", "Услуги", "Дзен".

Подать заявку на участие в программе можно будет до 15 июля.

2 апреля заммэра города Наталья Сергунина заявила, что мэрия расширила список затрат, за которые бизнес может просить компенсацию у властей. По ее словам, в список были включены в том числе расходы на контекстную и таргетированную рекламу в интернете.

Хроника 27 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Москва коронавирус Яндекс Сергей Собянин

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