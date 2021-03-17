Бизнес заявил о последствиях ужесточения правил грузоперевозок в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ужесточение правил движения грузовиков по Москве, в частности, грядущий запрет на проезд без пропуска для машин массой от 3,5 т в пределах МКАД, могут обернуться сбоями в логистике и подорожанием продуктов, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение бизнес-объединений к мэру столицы Сергею Собянину.

О рисках ужесточения регулирования движения грузовиков в Москве Собянина предупредили руководители Российского автотранспортного союза (РАС), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, "Союзнапитков", "Союзмолока" и других бизнес-объединений. Письмо датируется 12 марта.

Бизнес обратился в мэрию из-за приказ департамента транспорта от 22 февраля о запрете движения для грузовиков массой от 12 т без пропусков в пределах МКАД. С 5 апреля ограничения распространяются и на транспорт массой свыше 3,5 т.

Авторы обращения предупреждают, что новые правила могут негативно повлиять на доставку сырья, продуктов и лекарств, которые ранее перевозились без пропусков по ночам. ЦКАД, которой смогут пользоваться грузовики вместо МКАД, не готова к приему такого транспорта, считают представители бизнес-объединений: по их словам, там идет строительство и не хватает необходимой инфраструктуры.

Изменение маршрутов грузовиков приведет к росту затрат на перевозку, что повлияет на конечную стоимость товаров, также отмечается в обращении. Кроме того, на логистику негативно повлияют новые правила выдачи пропусков для грузового транспорта, которые вступают в силу в мае этого года: водителям разрешат передвигаться только по определенному маршруту, а за отклонение от него можно лишиться пропуска, говорится в письме. Как отмечает президент "Союзнапитков" Максим Новиков, контроль за маршрутами водителей грузовиков с пропусками лишит возможность объезда пробок и удлинит всю логистическую цепочку.

Главы бизнес-объединений призвали мэрию столицы пересмотреть ограничения для грузовиков массой от 3,5 т, а также предложили совместно обсудить вопросы логистики. В департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, заявили, что строительство ЦКАД почти завершено и проблем с использованием дороги как транзитной магистрали нет. Там также добавили, что заранее обсуждали с участниками рынка перевод грузовиков с МКАД на альтернативные маршруты.