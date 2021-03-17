Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 695 785+477 725

Бизнес заявил о последствиях ужесточения правил грузоперевозок в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ужесточение правил движения грузовиков по Москве, в частности, грядущий запрет на проезд без пропуска для машин массой от 3,5 т в пределах МКАД, могут обернуться сбоями в логистике и подорожанием продуктов, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение бизнес-объединений к мэру столицы Сергею Собянину.

О рисках ужесточения регулирования движения грузовиков в Москве Собянина предупредили руководители Российского автотранспортного союза (РАС), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, "Союзнапитков", "Союзмолока" и других бизнес-объединений. Письмо датируется 12 марта.

Бизнес обратился в мэрию из-за приказ департамента транспорта от 22 февраля о запрете движения для грузовиков массой от 12 т без пропусков в пределах МКАД. С 5 апреля ограничения распространяются и на транспорт массой свыше 3,5 т.

Авторы обращения предупреждают, что новые правила могут негативно повлиять на доставку сырья, продуктов и лекарств, которые ранее перевозились без пропусков по ночам. ЦКАД, которой смогут пользоваться грузовики вместо МКАД, не готова к приему такого транспорта, считают представители бизнес-объединений: по их словам, там идет строительство и не хватает необходимой инфраструктуры.

Изменение маршрутов грузовиков приведет к росту затрат на перевозку, что повлияет на конечную стоимость товаров, также отмечается в обращении. Кроме того, на логистику негативно повлияют новые правила выдачи пропусков для грузового транспорта, которые вступают в силу в мае этого года: водителям разрешат передвигаться только по определенному маршруту, а за отклонение от него можно лишиться пропуска, говорится в письме. Как отмечает президент "Союзнапитков" Максим Новиков, контроль за маршрутами водителей грузовиков с пропусками лишит возможность объезда пробок и удлинит всю логистическую цепочку.

Главы бизнес-объединений призвали мэрию столицы пересмотреть ограничения для грузовиков массой от 3,5 т, а также предложили совместно обсудить вопросы логистики. В департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, заявили, что строительство ЦКАД почти завершено и проблем с использованием дороги как транзитной магистрали нет. Там также добавили, что заранее обсуждали с участниками рынка перевод грузовиков с МКАД на альтернативные маршруты.

Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Власти Москвы собрались к сентябрю-октябрю привить до 70% населения

"Ъ" узнал об аресте в Москве президента ООО "ФСБ"

Пробки в Москве вечером могут достигнуть 8 баллов

В Москве загорелся 20-этажный "Савеловский сити"

Тротуары Москвы обработают мелкогравийной крошкой против гололеда

Тротуары Москвы обработают мелкогравийной крошкой против гололеда

Мужчина погиб под колёсами электрички на станции МЖД в Москве

Задержанных в Москве мундепов начали отпускать из полиции с протоколом

Задержанных в Москве мундепов начали отпускать из полиции с протоколом

Московская полиция задержала 200 человек на форуме "Объединенных демократов"

Московская полиция задержала 200 человек на форуме "Объединенных демократов"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');