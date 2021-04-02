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Мэрия Москвы предложила возместить бизнесу затраты на рекламу в интернете

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы расширили список затрат, за которые бизнес может просить компенсацию, теперь можно возместить расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на контекстную и тарагетированную рекламу в интернете, сообщила заммэра города Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что количество выставок, фестивалей, международных конкурсов и рекламно-информационных площадок, затраты на участие в которых подлежат возмещению, будут увеличиваться.

У бизнеса появилась возможность оформить заявку в электронном виде и внести исправления в пакет документов в 10-дневный срок. Ранее компаниям необходимо было заново подавать сведения.

"Оформить заявку и подать документы необходимо до 30 апреля. Компании могут претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат - 700 тысяч рублей, но не более 50% от затрат", - говорится в пресс-релизе.

Москва Наталья Сергунина

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