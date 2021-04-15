ВТБ на четверть увеличил выдачу ипотеки в Московском регионе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года ВТБ выдал в Московском регионе около 14 тысяч жилищных кредитов почти на 80 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка. Это на четверть больше, чем в январе-марте 2020 года.

В банке уточнили, что наибольшую активность на жилищном рынке региона проявляют жители Москвы, которые за три месяца взяли 11 тысяч ипотечных кредитов на 68 млрд рублей. Спрос в столице вырос на 22%. На сегодняшний день каждая третья ипотека ВТБ в России выдается именно в Москве.

Среди других региональных центров наибольший объем выдач пришелся на Химки (2,2 млрд рублей), Мытищи (1,8 млрд), Люберцы (1,7 млрд) и Пушкино (1,5 млрд).

В общем объеме выдач банка до половины сделок приходится на новостройки, треть - на квартиры на вторичном рынке и еще около 20% - на рефинансирование ранее оформленных кредитов.

В целом ВТБ выдает каждую третью ипотеку на рынке новостроек столичного региона.

Одной из наиболее востребованных программ в столичном регионе является ипотека с господдержкой. За время действия программы здесь проведено более 23 тысяч сделок на 125 млрд рублей. Москва и область являются лидерами по спросу на льготную ипотеку - в целом по стране ВТБ выдал более 82 тысяч кредитов по госпрограмме на 265 млрд рублей.