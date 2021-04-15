Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

ВТБ на четверть увеличил выдачу ипотеки в Московском регионе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года ВТБ выдал в Московском регионе около 14 тысяч жилищных кредитов почти на 80 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка. Это на четверть больше, чем в январе-марте 2020 года.

В банке уточнили, что наибольшую активность на жилищном рынке региона проявляют жители Москвы, которые за три месяца взяли 11 тысяч ипотечных кредитов на 68 млрд рублей. Спрос в столице вырос на 22%. На сегодняшний день каждая третья ипотека ВТБ в России выдается именно в Москве.

Среди других региональных центров наибольший объем выдач пришелся на Химки (2,2 млрд рублей), Мытищи (1,8 млрд), Люберцы (1,7 млрд) и Пушкино (1,5 млрд).

В общем объеме выдач банка до половины сделок приходится на новостройки, треть - на квартиры на вторичном рынке и еще около 20% - на рефинансирование ранее оформленных кредитов.

В целом ВТБ выдает каждую третью ипотеку на рынке новостроек столичного региона.

Одной из наиболее востребованных программ в столичном регионе является ипотека с господдержкой. За время действия программы здесь проведено более 23 тысяч сделок на 125 млрд рублей. Москва и область являются лидерами по спросу на льготную ипотеку - в целом по стране ВТБ выдал более 82 тысяч кредитов по госпрограмме на 265 млрд рублей.

ВТБ Москва Московская облсть Химки Мытищи Люберцы Пушкино

Новости по теме

Новости

Citigroup решил выйти из розничного бизнеса в России

Citigroup решил выйти из розничного бизнеса в России

Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru

Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru
Экономический кризис

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

Рубль обвалился на данных, что санкции США могут коснуться госдолга РФ

Coinbase получила оценку в $85,8 млрд на дебютных торгах

Внезапный отбор из ПХГ ЕС в разгар весны свел запасы к новому минимуму

Экономический кризис

S7 начала договариваться о выходе из капитала Cyprus Airways

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');