ВТБ в первом квартале выдал рекордный объем ипотеки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в первом квартале 2021 года нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тыс. кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольшим спросом ипотечные кредиты пользуются у клиентов Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Татарстана, Свердловской области.

В ВТБ отметили, что одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тыс. сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет около 30%.

"В наших планах на ближайшее время - наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заемщиков за счет программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильем", - подчеркнул вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

"В этом году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 трлн рублей ипотеки, и рекордные результаты "нишевого" первого квартала подтверждают наши намерения", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что треть от общего числа ипотечных продаж ВТБ в первом квартале 2021 года заняла программа рефинансирования ипотеки: почти 24 тыс. заемщиков воспользовались этим механизмом, оформив новые кредиты на сумму около 52 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов.