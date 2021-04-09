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ВТБ снизил ставки по ипотеке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ с 9 апреля снижает ставки по ипотечным программам, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"В рамках программы с господдержкой ставка снижается на 0,3 пп, до 5,8% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 7,8%, ставка снижена на 0,4 пп", - говорится в сообщении.

В банке отметил , что спрос на льготную ипотеку и программы рефинансирования в этом году продолжает расти.

"Для нас крайне важно обеспечить клиентов максимально доступными кредитами, поэтому с сегодняшнего дня мы снижаем ставки по самым востребованным программам. В первом полугодии мы намерены выдать 150 млрд рублей по льготной программе и сохранить лидерство на рынке рефинансирования, чему будет способствовать текущее улучшение условий по ипотеке в ВТБ", - отметил вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года ВТБ выдал рекордный объем ипотеки. Банк нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей. В марте выдачи составили более 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

ВТБ Михаил Сероштан

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