Citigroup решил выйти из розничного бизнеса в России

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Citigroup, американская финансовая корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, планирует выйти из розничного бизнеса 13 стран, включая Россию, говорится в сообщении группы и российского Ситибанка.

Изменение стратегии глобального розничного бизнеса Citi позволит группе увеличить целевые инвестиции в те бизнес направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны. В результате, в регионах Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), Citi сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом - в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ - и будет выходить из розничного бизнеса в 13 странах этих регионов, в том числе в России.

"Ожидается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому АО КБ "Ситибанк" продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений", - говорится в сообщении Ситибанка.

Кроме России, в список попали Австралия, Бахрейн, Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, Польша, Тайвань, Таиланд и Вьетнам.

"Решение Citi о продаже розничного бизнеса в России - часть серьезного пересмотра стратегического позиционирования компании. Это позволит Citi сфокусировать инвестиции и ресурсы на тех бизнесах, которые могут показывать серьезный рост и масштаб, улучшить возврат на инвестиции в долгосрочной перспективе, а также соответствуют усилиям Citi в области упрощения компании", - объяснили в группе.

При этом институциональный бизнес Citi продолжит работать во всех странах, где он представлен сегодня. Россия - важный рынок для Citi, и компания продолжит здесь обслуживать корпоративных клиентов, заверили в группе.

Citi стал одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок: в 1992 году группа открыла представительство в Москве, а через год получила лицензию для ведения банковской деятельности в России.

Ситибанк по итогам 2020 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интефакс-100" и насчитывает около 3000 сотрудников в 11 городах России, обслуживая почти 500 000 частных и около 3 000 корпоративных клиентов.

По данным рэнкинга "Интерфакс-ЦЭА", активы Ситибанка на конец 2020 года составляли 683 млрд рублей, капитал - 61 млрд рублей, чистая прибыль - почти 10 млрд рублей.

За последние несколько лет из России ушли или существенно сократили свое присутствие ряд иностранных банков, среди которых Barclays, RBS, HSBC, Deutsche Bank и Morgan Stanley. Одна из основных причин - снижение доходов от инвестбизнеса из-за введения в 2014 году санкций ЕС и США. В конце прошлого года об уходе из России объявила скандинавская группа Nordea.