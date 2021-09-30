ВТБ направил Ситибанку предложение о покупке его розницы

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ интересуется покупкой розничного бизнеса у Ситибанка, направил необязывающее предложение о его приобретении, ждет решения продавца, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В конце августа банк ВТБ направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение с формированием интереса и с формированием возможной цены необязывающей по приобретению розничного бизнеса", - сказал Пьянов. Он подчеркнул, что банк не может раскрыть подробности в силу соглашения о конфиденциальности.

По его словам, ВТБ - не единственный претендент на эти активы, направивший соответствующее предложение Ситибанку.

"Моя персональная профессиональная оценка, что в этом соревновании потенциальных покупателей победит тот банк, который наиболее агрессивно или наименее консервативно оценивает потери при миграции этой клиентской базы", - сказал Пьянов, добавив, что этот параметр будет определяющим.

"Наша оценка в рамках этого ценообразования, скорее, консервативная, потому что мы понимаем, что это очень специфическая клиентская база, сознательно выбравшая один из успешных иностранных банков в РФ. Мы считаем эту клиентскую базу чувствительной к выбору банка, не в каждом банке после этой сделки клиент сегодняшнего Ситибанка может остаться", - заявил член правления ВТБ.

По его словам, до настоящего момента никакой официальной реакции Ситибанка на предложение ВТБ пока не поступало. "Мы закладываемся на долгий, достаточно продолжительный период этого взаимодействия", - добавил Пьянов.

ВТБ считает розничный бизнес привлекательным, смотрит на все возможности органического и неорганического роста этого бизнеса, отметил он.

Розничный кредитный портфель группы ВТБ на 30 июня 2021 года по МСФО составил 4,275 трлн рублей (рост за полугодие на 10,8%). Средства физлиц на эту же дату достигали 5,912 трлн рублей (рост за I полугодие на 3,1%).

Кредиты физлицам в Ситибанке в I полугодии 2021 года по МСФО выросли на 3,2% и составляли 48,6 млрд рублей (25% от общего портфеля). Средства розничных клиентов в январе-июне снизились на 2,1% - до 176,6 млрд рублей (32,3% от всех средств клиентов).

Американская финансовая корпорация Citigroup в апреле 2021 года заявила о планах выйти из розничного бизнеса 13 стран, включая Россию. Предполагалось, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет.

Citi стал одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок: в 1992 году группа открыла представительство в Москве, а через год получила лицензию для ведения банковской деятельности в России.

Ситибанк по итогам второго квартала 2020 года занимал 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интефакс-100", ВТБ - 2-е место.