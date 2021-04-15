Минфин допустил приостановку аукционов ОФЗ из-за новых санкций США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ опубликовал заявление в ответ на новые санкции США в отношении российского суверенного госдолга. Из него следует, что ведомство может взять паузу в проведении аукционов ОФЗ, чтобы обстановка на рынке стабилизировалась. Также Минфин представил техническое решение, призванное избежать вынужденных распродаж ОФЗ нерезидентами.

"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", - заявил Минфин.

После 14 июня, когда новые американские санкции вступят в силу, "в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов" размещение ОФЗ будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ранее зарегистрированных облигаций.

"Принимая во внимание введение властями США ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами РФ на первичном рынке, Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", - говорится в сообщении министерства.

"При этом значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения", - подчеркивает Минфин.

Также отмечается, что "в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты".

Минфин также отметил, что объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 млрд рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году. "Снижение заимствований до уровня, соответствующего структурному первичному дефициту федерального бюджета в размере около 0,5% ВВП, положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией", - поясняет министерство.

Объем чистых заимствований на 2021 год изначально был запланирован в объеме 2,7 трлн рублей, валовый - 2,9 трлн рублей.

Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга - после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Позднее OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) разъяснил, что вышеупомянутая директива не запрещает американским банкам сделки на вторичном рынке госдолга РФ.