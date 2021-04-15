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Глава AmCham увидел в новых санкциях угрозу интересам банков США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новые санкции США, в том числе меры против российского госдолга, бьют по интересам работающих в стране американских банков и негативно скажутся на деловых отношениях двух государств, заявил "Интерфаксу" глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Те санкции, что были объявлены сегодня, скорее бьют по интересам американских банков, инвестбанков, работающих в России. Им будет невозможно участвовать в размещениях ценных бумаг", - сказал он.

По его словам, России сейчас "много размещать не надо" и она сможет все, что необходимо, разместить через другие каналы. Если санкции будут действовать долго, он допустил, что станет "чуть дороже в России брать заимствования".

"Если в общем, они будут иметь не лучший эффект на деловых отношениях", - подчеркнул глава палаты.

При этом Родзянко полагает, что ухудшение отношений России и США не будет продолжаться вечно, и предложенный Вашингтоном российско-американский саммит мог бы стать позитивным шагом.

"Саммит, конечно, звучал хорошо, когда о нем говорили два дня назад, однако мы уже слышали, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции (...) могут помешать такой встрече", - сказал он.

Алексис Родзянко США AmCham

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