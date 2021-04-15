OFAC разъяснил, что банкам не запрещены сделки на вторичном рынке гоcдолга РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) опубликовал список вопросов и ответов, связанных с новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими российский госдолг.

Один из вопросов - запрещает ли директива, выпущенная 15 апреля, участие американских финансовых институтов во вторичном рынке российского госдолга. Ответ на этот вопрос - отрицательный.

В самой директиве также подчеркивается, что новые санкции распространяются на участие в первичных размещениях долговых обязательств Минфина, Банка России и Фонда национального благосостояния, номинированных в рублях и иностранной валюте, а также кредитование Минфина, ЦБ и ФНБ.

"Все другие операции с ЦБ РФ, ФНБ или Минфином РФ, или операции, включающие их собственность, разрешены", - разъяснил OFAC.

"Правило 50%" не распространяется на санкции: американские инвесторы смогут покупать обязательства юридических лиц, доля в которых принадлежит Минфину, Центральному банку или ФНБ. По правилам OFAC, ограничения автоматически распространяются на все юрлица, в которых у фигуранта санкционных списков доля в 50% и более.

Введенное ограничение на участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях, вступит в силу 14 июня.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могли участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.