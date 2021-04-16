Мишустин отметил спад товарооборота с Белоруссией из-за пандемии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии существенно снизился российско-белорусский товарооборот, заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он выразил надежду, что Москва и Минск сообща успешно решат проблемы, возникающие в двусторонних отношениях в связи с коронавирусом.

"Но коронавирус отходит, хотя наши медики и предупреждают о рисках, которые могут содержаться в различных вариациях штамма. Но совместными действиями мы справимся", - сказал Мишустин.

Он отметил, что российские специалисты работают совместно с учеными Белоруссии и что в ближайшее время Белоруссия должна выпустить свою вакцину от коронавируса.

Мишустин заверил Лукашенко, что находится в постоянном контакте с премьером Белоруссии Романом Головченко. "Мы работаем над улучшением двусторонних отношений и решением наших проблем", - сказал глава правительства и передал ему самые теплые пожелания от президента Владимира Путина.