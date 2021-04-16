В Кремле подтвердили встречу Путина с Лукашенко 22 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча действительно запланирована на 22 число. Она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что проведение встречи никак не связано с Посланием президента РФ Федеральному Собранию, которое состоится накануне.

По словам Пескова, лидеры продолжат диалог о развитии сотрудничества между странами.

"Вы видите, насколько идет активный диалог. Вы видите, какое обилие совместных проектов, совместных планов. Это требует разговора на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, и на высшем уровне", - отметил пресс-секретарь.

Ранее о возможной встрече 22 апреля сообщил Лукашенко.