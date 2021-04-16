Глава Минздрава Белоруссии привился "Спутником V" местного производства

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной от коронавируса "Спутник V", произведенной на белорусском предприятии "Белмедпрепараты", сообщается в телеграм-канале Минздрава в пятницу.

"Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - сказал министр.

Как сообщалось, на этой неделе белорусский Минздрав одобрил вакцину "Спутник V", розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты".

В марте в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Предприятие планировало выпустить первую промышленную партию вакцины в середине апреля.

В Минздраве планируют, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно.