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Николя Мор вернется на пост главы "АвтоВАЗа"

Николя Мор вернется на пост главы "АвтоВАЗа"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Николя Мор, возглавлявший АО "АвтоВАЗ" в 2016-2018 годах, с 1 июня вернется на пост главы автопроизводителя, сменив Ива Каракатзаниса.

Соответствующее решение принял совет директоров "АвтоВАЗа", сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас Мор занимает пост главного исполнительного директора по трансформации Renault и возглавляет совет директоров "АвтоВАЗа". С 1 мая он будет назначен генеральным директором по операциям Renault в России и СНГ, и эта должность сохранится за ним и после назначения президентом "АвтоВАЗа".

Каракатзанис возглавлял "АвтоВАЗ" с июня 2018 года. Его новое место работы и должность будут объявлены дополнительно, сообщили в компании.

После ухода с поста главы "АвтоВАЗа" в 2018 году Мор занял кресло председателя совета директоров компании, затем стал старшим вице-президентом и операционным директором Renault в регионе Евразия, а в сентябре 2020 был назначен на должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

А втоВАЗ Николя Мор Ив Каракатзанис

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