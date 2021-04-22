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Вклад "АвтоВАЗа" в выручку Renault снизился на 2,3%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Вклад АО "АвтоВАЗ" в общий показатель выручки французского автопроизводителя Renault по итогам I квартала 2021 года составил 685 млн евро, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила Renault.

Продажи Lada в России в марте, как сообщалось, выросли на 3%, до 33 779 штук. В первом квартале 2021 года в России было реализовано 83 908 автомобилей Lada (+5,4%). Рыночная доля Lada, по оценке АЕБ, в январе-марте составила 22,7% против 20% годом ранее.

По итогам I квартала выручка группы Renault снизилась на 1,1%, до 10,015 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов рост показателя составил 4,4%.

Продажи Renault в мире подросли за этот период на 1,1%, до 665 тысяч автомобилей против 658 тысяч годом ранее.

Renault АвтоВАЗ

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