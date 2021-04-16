Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

РФ и Белоруссия согласовали "дорожную карту" по нефтепродуктам

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Минск завершили согласование "дорожной карты" по интеграции в сфере нефтепродуктов, продолжается доработка "дорожной карты" в газовой сфере, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак.

"Дорожная карта" по нефтепродуктам готова к подписанию, сейчас продолжается подготовка "дорожной карты" в газовой сфере", - сказал Новак журналистам в Минске.

Он напомнил, что "дорожная карта" по электроэнергетике уже подписана.

Как сообщалось, осенью 2019 года премьер-министры Белоруссии и России (тогда эти посты занимали Сергей Румас и Дмитрий Медведев) согласовали проект программы действий по углублению интеграции и 31 "дорожную карту", которые описывали практические действия двух стран. Ожидалось, что в декабре 2019 года, к 20-летию создания Союзного государства, пакет "дорожных карт" подпишут президенты двух стран. Однако в конце декабря разразился очередной двусторонний нефтяной кризис, который привел к отсутствию поставок российской нефти в Белоруссии в течение первого квартала 2020 года.

Идею углубления интеграции на базе подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства предложил Медведев в конце 2018 года в ответ на инициативу Румаса о компенсации белорусской стороне издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Белорусские власти подчеркивали, что издержки Минска от реализации налогового маневра в виде удорожания поставок нефти из РФ и поэтапного отказа от экспортных пошлин на нефтепродукты составят порядка $10 млрд в 2019-2024 годах.

Углубление интеграции Москвы и Минска

В настоящее время белорусские и российские профильные ведомства ведут переговоры по углублению интеграции. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, к 1 января 2022 года страны должны успеть принять межправительственные соглашения, которые предусмотрены "дорожными картами".

"Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден", - отмечал посол.

Александр Новак Белоруссия

Новости

Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют

Греция подтвердила отмену квот для российских туристов с 14 мая

Минэнерго РФ готово поддержать ограничения на экспорт топлива

Николя Мор вернется на пост главы "АвтоВАЗа"

Николя Мор вернется на пост главы "АвтоВАЗа"

МТС создала "дочку" по производству оборудования для импортозамещения

МТС создала "дочку" по производству оборудования для импортозамещения

CEO Qiwi оставил себе лишь символические 10 акций компании

CEO Qiwi оставил себе лишь символические 10 акций компании

ЦБ РФ аннулировал лицензию у Нордеа банка

"Северсталь" может выплатить 46,77 руб. на акцию за I квартал

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Нейва"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');