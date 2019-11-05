"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и РФ представят президентам к 1 декабря

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Проекты "дорожных карт" по интеграции Белоруссии и России будут представлены президентам двух стран к 1 декабря после их рассмотрения премьер-министрами 19 ноября на союзном Совмине, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

"Мы работаем, чтобы не к 8-му, а к 1 декабря проекты "дорожных карт" (по интеграции двух стран - ИФ) представить президентам", - сказал он журналистам во вторник в Минске.

Белорусский премьер также сообщил, что "на 19 ноября запланирован союзный Совмин и после него, мы договорились с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьером России - ИФ), все время, если необходимо до самой ночи, сможем посвятить "дорожным картам".

По словам Румаса, на союзный Совмин "едут все министры, по кому остались несогласованные позиции". "Мы по каждой "дорожной карте" в присутствии премьеров будем разбираться", - добавил руководитель белорусского правительства.

Он также отметил, что подписывать "дорожные карты" по интеграции будут руководители соответствующих органов. "А главы государств должны подписать программу действий (по углубленной интеграции - ИФ)", - пояснил Румас.

Как сообщалось, Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран в начале декабря.

Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.