Лукашенко сообщил о несогласованных важных программах союза Москвы и Минска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В отношениях России и Белоруссии остаются несогласованными две-три важных двусторонних экономических программы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Вы помните - с (дорожных - ИФ) карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера", - сказал Лукашенко на встрече, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

Он уточнил, что среди нерешенных вопросов находится налогообложение. "Известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение. Так что я с вами согласен, мы потихонечку двигаемся", - отметил Лукашенко.

Президент также назвал вопросы "на злобу дня", которые надо усиливать. "В том числе, и безопасность, в том числе, и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя в общем-то пока справляемся и справимся... И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - заявил Лукашенко.