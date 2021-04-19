Гендиректор GameStop Джордж Шерман уйдет в отставку до конца июля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор GameStop Джордж Шерман уйдет в отставку не позднее 31 июля после двух лет пребывания на этом посту. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники.

При этом, как отмечается, Шерман может покинуть пост раньше в случае назначения преемника.

В марте GameStop сообщила, что совет директоров компании проводит оценку навыков высшего руководства с учетом изменяющихся потребностей бизнеса и привлек для этих целей стороннюю фирму.

Компания ищет кандидатов, имеющих опыт работы в технологической отрасли или индустрии видеоигр, пишет газета The Wall Street Journal.

С тех пор, как в совет директоров GameStop в январе вошел Райан Коэн, сооснователь онлайн-магазина товаров для животных Chewy, в руководящем составе ритейлера произошел целый ряд кадровых изменений. Не менее трех топ-менеджеров покинули компанию или объявили о планах уйти в отставку за последние несколько месяцев. В том числе в феврале стало известно об уходе финансового директора Джима Белла.

В начале апреля GameStop выдвинула кандидатуру Коэна на пост председателя совета директоров. Ожидается, что это усилит его влияние на стратегические решения компании, отмечает WSJ. Кандидатура Коэна должна быть одобрена акционерами GameStop на годовом собрании, которое пройдет в июне.

Коэн, который в августе начал наращивать свою долю в GameStop через принадлежащую ему инвесткомпанию RC Ventures LLC, призывает компанию сфокусироваться на электронной коммерции и сократить число обычных магазинов.

В последние годы GameStop испытывала трудности из-за роста конкуренции со стороны онлайн-ритейлеров, а также изменения поведения потребителей и разработчиков видеоигр. Многие покупатели теперь предпочитают скачивать видеоигры или играть онлайн. Разработчики, в свою очередь, предоставляют многие игры бесплатно, получая доходы от внутриигровых покупок.

Котировки акций GameStop подскочили на 8% на торгах в понедельник. С начала текущего года капитализация компании выросла на 786,6%. Скачок был вызван действиями индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций GameStop и ряда других компаний.