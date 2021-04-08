Сооснователь Chewy Райан Коэн выдвинут в главы совета директоров GameStop

Фото: John Smith/VIEWpress

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американская GameStop Corp., владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, выдвинула кандидатуру Райана Коэна, сооснователя онлайн-магазина товаров для животных Chewy, на пост председателя совета директоров.

Коэн, который вошел в совет директоров GameStop в начале 2021 года, призывает компанию сфокусироваться на электронной коммерции и сократить число обычных магазинов.

В последние годы GameStop испытывала трудности из-за роста конкуренции со стороны онлайн-ритейлеров, а также изменения поведения потребителей и разработчиков видеоигр. Многие покупатели теперь предпочитают скачивать видеоигры или играть онлайн. Разработчики, в свою очередь, предоставляют многие игры бесплатно, получая доходы от внутриигровых покупок.

Кандидатура Коэна, владеющего 12,9% акций GameStop через принадлежащую ему инвесткомпанию RC Ventures LLC, должна быть одобрена акционерами GameStop на годовом собрании, которое пройдет 9 июня.

Акции GameStop прибавляют 0,6% на торгах в четверг. С начала текущего года акции GameStop подорожали почти в 10 раз. Скачок был вызван действиями индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций GameStop и ряда других компаний.