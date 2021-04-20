АСВ решило взыскать 210 млрд руб. с экс-бенефициара "Югры" и связанных компаний

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск на 210,5 млрд рублей к бывшему бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину и связанным с ним компаниям, свидетельствуют материалы суда.

В числе ответчиков фигурируют нефтяные компании "Дулисьма", "Русь-Ойл", "Каюм Нефть", "Хортица" и ряд других активов, связанных с Хотиным.

На прошлой неделе первый заместитель главы АСВ Андрей Мельников говорил журналистам, что госкорпорация в целом понимает, что собой представляет имущество бенефициаров "Югры".

"У нас пересечений по залогам (с другими кредиторами - ИФ) нет, у нас достаточно длительные будут судебные процессы по оспариванию сомнительных сделок, там "Дулисьма", "Хортица" и другие разные компании. Там, может быть, с кем-то будем пересекаться, вполне возможно, если кто-то их кредитовал. Но в целом залоги у нас свои, на них никто не претендует", - отметил Мельников.

ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Югра", основным собственником которого был Хотин, и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Только через год, в сентябре 2018 года, Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Югру" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим АСВ. Две вышестоящие инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил под домашний арест Хотина, бывших председателя правления Дмитрия Шиляева и президента банка Алексея Нефедова. Однако в середине ноября 2020 года первый апелляционный суд вновь перевел Хотина под домашний арест.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры". Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась более чем до 20 млрд рублей.