Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 142 097 803+692 805

АСВ решило взыскать 210 млрд руб. с экс-бенефициара "Югры" и связанных компаний

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск на 210,5 млрд рублей к бывшему бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину и связанным с ним компаниям, свидетельствуют материалы суда.

В числе ответчиков фигурируют нефтяные компании "Дулисьма", "Русь-Ойл", "Каюм Нефть", "Хортица" и ряд других активов, связанных с Хотиным.

На прошлой неделе первый заместитель главы АСВ Андрей Мельников говорил журналистам, что госкорпорация в целом понимает, что собой представляет имущество бенефициаров "Югры".

"У нас пересечений по залогам (с другими кредиторами - ИФ) нет, у нас достаточно длительные будут судебные процессы по оспариванию сомнительных сделок, там "Дулисьма", "Хортица" и другие разные компании. Там, может быть, с кем-то будем пересекаться, вполне возможно, если кто-то их кредитовал. Но в целом залоги у нас свои, на них никто не претендует", - отметил Мельников.

Экономика"Дыра" в капитале банка "Югра" превысила 160 млрд рублейЧитать подробнее

ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Югра", основным собственником которого был Хотин, и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Только через год, в сентябре 2018 года, Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Югру" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим АСВ. Две вышестоящие инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил под домашний арест Хотина, бывших председателя правления Дмитрия Шиляева и президента банка Алексея Нефедова. Однако в середине ноября 2020 года первый апелляционный суд вновь перевел Хотина под домашний арест.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры". Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась более чем до 20 млрд рублей.

АСВ банк Югра Алексей Хотин

Новости по теме

Суд признал банк "Югра" банкротом

Новости

Получателям материнского капитала станет проще рефинансировать ипотеку

Нефть подорожала на фоне ослабления доллара США

Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

ФАС возбудила дело против Google

Дерипаска обвинил Росстат в жонглировании цифрами

Индекс МосБиржи превысил 3600 пунктов и обновил максимум

Нефть подешевела после скачка цен по итогам прошлой недели

Нефть подешевела после скачка цен по итогам прошлой недели
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');