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Владельца банка "Югра" будут судить по делу о растрате 23,6 млрд руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит дело владельца банка "Югра" Алексея Хотина и других топ-менеджеров, обвиняемых в крупной растрате.

Как сообщает Генпрокуратура РФ в четверг, замглавы ведомства утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Хотина, председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева и президента банка Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий суд.

Крах банка "Югра"

По данным следствия, обвиняемые похитили средства банка в размере 23,6 млрд рублей. Установлено, что Хотин в 2014 году с целью хищения имущества "Югры" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке.

После этого в 2014-2017 годах они похитили у банка 23,6 млрд рублей, выдав заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям - ООО "КапСтрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское", сообщили в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что в июле 2017 года Центробанком у "Югры" была отозвана лицензия на банковские операции. Арбитражным судом Москвы кредитная организация признана банкротом.

В отношении неустановленных соучастников расследование продолжается, сообщает Генпрокуратура.

Хотин был задержан в апреле 2019 года. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Генпрокуратура РФ Алексей Хотин Югра Замоскворецкий суд Москва

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