FESCO привлекла кредит ВТБ на 25,8 млрд руб. для рефинансирования обязательств

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") подписала кредитный договор в ВТБ на сумму 25,8 млрд руб. ($323 млн) для рефинансирования текущих обязательств, сообщила транспортная группа.

"Полученные средства направлены на погашение основной части существующей финансовой задолженности перед банком, которая на 1 апреля составляла $376 млн", - говорится в пресс-релизе.

FESCO отмечает, что по итогам сделки "получила более комфортные условия обслуживания долга", снизив процентную ставку и изменив валютную структуру долга. "(Это - ИФ) позволит обеспечить принцип естественного хеджирования валютных рисков, продление срока погашения и сокращение суммы ежеквартального платежа. Изменение параметров стало возможным благодаря значительному улучшению финансовых показателей группы в течение последних трех лет", - говорится в сообщении.

Компания добавляет, что "планирует и дальше развивать сотрудничество с ВТБ", в том числе для привлечения дополнительного финансирования под новые проекты. "Наше финансовое состояние станет еще более устойчивым, что позволит направлять значительные средства не только на текущую операционную деятельность, но и на реализацию инвестиционных проектов", - заявил президент FESCO Аркадий Коростелев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В управлении - 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 18 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.