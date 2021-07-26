Группа FESCO не выплатит дивиденды за 2020 год

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) сообщила, что не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2020 году.

Такое решение акционеры группы приняли на повторном годовом собрании 23 июля. Назначенное на 23 июня собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Совет директоров группы также рекомендовал акционерам не распределять прибыль по итогам 2020 года и дивиденды не выплачивать.

Чистая прибыль "Дальневосточного морского пароходства" по РСБУ в прошлом году составила 2,087 млрд рублк. В 2019 году ДВМП получил чистый убыток по российским стандартам учета в размере 7,5 млн рублей, дивиденды по его итогам не выплачивались.

FESCO - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В управлении - 50 тысяч контейнеров, порядка 7 тысячи вагонов-платформ. В составе флота группы - 18 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.

По последним данным, Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций "Дальневосточного морского пароходства", у Михаила Рабиновича - 17,4%, у Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 26,3% акций не раскрывалась.