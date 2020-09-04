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В группе FESCO второй раз за год сменился президент

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) утвердил в должности президента группы Аркадия Коростелева на срок с 4 сентября 2020 года до 3 сентября 2025 года.

Полномочия прежнего президента компании Максима Сахарова прекращены досрочно. Совет директоров предварительно согласовал его назначение на должность первого вице-президента группы.

"Коростелев имеет большой опыт работы. Занимал руководящие должности в структурах "ЛУКОЙЛа" и "СИБУРа", был вице-президентом FESCO по коммерции", - сообщила компания.

Сахаров в марте 2020 года сменил в должности президента группы Алекснадра Исурина. Исурин возглавил "Трансконтейнер". До марта Сахаров был вице-президентом группы по финансам. Он работал в FESCO c 2005 года.

FESCO - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.

Fesco Трансгарант Зиявудин Магомедов Аркадий Коростелев Максим Сахаров

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