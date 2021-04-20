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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
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В мэрии заявили о стабилизации экономики Москвы после COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая ситуация в Москве после пика распространения коронавируса стабилизируется; выручка предприятий торговли и услуг увеличилась относительно прошлого года на 18%, сообщает заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить, в целом, про экономику города Москвы, то на сегодняшний день мы видим положительные тенденции по всем направлениям. Это касается и выручки предприятий торговли и услуг, это касается и промышленности, это касается и инвестиций", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Так он ответил на вопрос, восстановилась ли экономика Москвы после пика распространения коронавируса в столице.

Пандемия коронавируса

По итогам первого квартала текущего года выручка предприятий торговли и услуг увеличилась относительно прошлого года на 18%. Объем выручки за первый квартал превысил 3 трлн. "То есть ежемесячная выручка предприятий торговли и услуг в среднем превысила у нас 1 трлн рублей", - отмечает Ефимов.

По его словам, непродовольственная торговля в столице увеличилась более чем на 20%.

Ефимов сообщает, что по итогам первого квартала текущего года отмечается небольшая положительная динамика по восстановлению пострадавших отраслей экономики - более 3%.

"Конечно, не все отрасли восстановились. В первую очередь, не добирают по выручке и, соответственно, по загрузке гостиницы. По-прежнему, но уже не сильно, отстает общепит. Это если говорить про восстановление пострадавших отраслей", - уточняет он.

По словам заммэра Москвы, с учетом почти отсутствующих ограничений в сферах экономики города можно констатировать, что столица уже развивается относительно планового значения.

Ефимов также сообщил, что правительство Москвы положительно оценивает перспективы роста экономики города в 2021 году: он может составить до 4,5%.

"Мы на текущий год взяли прогноз по росту ВРП (валового регионального продукта - ИФ), то есть в целом экономики города, порядка 3%. Но считаем, что это прогноз консервативный. Думаю, что этот показатель будет превышен и составит порядка 4%-4,5%", - сказал столичный чиновник.

Заммэра добавил, что предпосылки для указанного роста наметились. Так, за первый квартал 2021 года московская промышленность выросла на 11%.

По словам Ефимова, данные показатели свидетельствуют о том, что действующие в городе меры поддержки бизнеса "дают свой эффект".

Хроника 27 января 2020 года – 20 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Владимир Ефимов Москва Коронавирус

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