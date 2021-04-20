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В "Татнефти" заявили, не планируют работать в Венесуэле

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Татнефть" не планирует работать в Венесуэле, сообщил помощник генерального директора "Татнефти" по корпоративным финансам Василий Мозговой в ходе видеоконференции "Диалог с компанией "Татнефть", организованной ВТБ.

"В Венесуэлу мы не планировали выходить", - сказал он.

Мозговой отметил, что компания периодически рассматривает дальнейшее развитие в Ливии, но первоочередная задача в этой стране - восстановить работы по существующим проектам, остановленным из-за форс-мажора.

"Действует форс-мажор, но мы всегда находились в постоянном контакте с коллегами в Ливии по нашим проектам. По возможности мы реализовывали мероприятия, которые обеспечивают возможность деятельности, когда форс-мажор будет снят. Мы объявляли, у нас есть планы по производству ряда работ уже в этом году в Ливии, действительно ситуация улучшается, но пока мы движемся небольшими шагами. Тем не менее, мы постепенно приступаем к возобновлению работ", - сказал Мозговой, отметив, что условия СРП, по которым "Татнефть" должна работать в Ливии, не поменялись.

"У нас проекты пока в стадии разведки, но основная цель - переходить на этап добычи в рамках совместного предприятия, которое мы должны создать с Национальной нефтяной компанией Ливии (NOC)", - сказал Мозговой.

В целом, за рубежом "Татнефти" интересны два направления: технологии разработки месторождений на поздней стадии, либо добыча сверхвязкой нефти, сказал Мозговой.

"Мы периодически рассматриваем возможности по всему миру, в разных регионах. Для нас основное внимание уделяется либо проектам, где мы можем научиться (и затем - ИФ) реализовать в том числе у себя, либо мы можем эффективно применять наш опыт. Наш опыт - это разработка месторождений на поздней стадии, применение методов увеличения нефтеотдачи, (...) и разработка месторождений сверхвязкой нефти. Вот эти направления представляют для нас наибольший интерес, и мы изучаем эти возможности", - пояснил Мозговой.

В Ливии "Татнефть" вела геологоразведку совместно с NOC на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт общей площадью 18,18 тыс. кв. км. Концессию на разработку этих участков российская нефтекомпания получила по итогам международных тендеров в 2005 и 2006 годах.

"Татнефть" несколько раз приостанавливала работу в Ливии из-за беспорядков в стране, восстановить их планирует после стабилизации ситуации в регионе. Так, НК впервые приостановила работы в Ливии в феврале 2011 года. Через два года компания пыталась вернуться к реализации проектов - направила в Триполи своих сотрудников, но из-за конфликтов через некоторое время эвакуировала их. Следующая неудачная попытка вернуться в Ливию была предпринята в мае 2014 года.

Татнефть Ливия Венесуэла

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