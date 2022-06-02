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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

"Татнефть" не планирует сокращать добычу нефти, несмотря на санкции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Татнефть" не планирует снижать объемы добычи нефти, сообщил журналистам замгендиректора, главный геолог компании Ринат Афлятунов.

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"Сейчас мы живем в обстановке потребности, пока сокращать не планируем. Как сами понимаете, ситуация не очень стабильная. Наши специалисты, отвечающие за реализацию, говорят, что все пока в норме, - сказал Афлятунов. - Пока мы стабильны".

Он отметил, что стабильность положения компании обеспечивается не только готовностью партнеров "Татнефти" покупать сырье, но и высоким уровнем переработки нефти на собственных предприятиях.

Более того, по словам Афлятунова, "Татнефть" готова наращивать добычу: "На рынке, сами понимаете, ситуация не очень стабильная, но мы готовы наращивать и объем добычи, и объем геологоразведки".

Отвечая на вопрос о влиянии шестого пакета антироссийских санкций ЕС на деятельность компании, Афлятунов высказал предположение, что это не последние ограничения, которые могут быть введены. "Мы, я думаю, сможем научиться жить и в этих условиях", - подытожил он.

В 2021 году компания добыла 27,83 млн тонн нефти, в 2022 году намерена добыть 28,3 млн тонн. При этом "Татнефть" восполнила 25 млн тонн запасов нефти, а в текущем году намерена восполнить 28 млн тонн.

В этой же беседе Афлятунов сказал, что "Татнефть" активно вводит ливийские месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию и рассчитывает получить там первую нефть до конца 2022 года.

В октябре 2021 года ПАО "Татнефть" возобновило реализацию геологоразведочных проектов в Ливии, в частности продолжило бурение оценочной скважины в районе Аль-Хамада в бассейне Гадамес, приостановленное в феврале 2011 года на глубине 1,9 км.

Татнефть Ринат Афлятунов Евросоюз Ливия
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