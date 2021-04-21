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Иностранцы приобрели больше 50% выпуска евробондов "Совкомфлота"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доля иностранных инвесторов в размещении евробондов "Совкомфлота" составила 56%, среди них лидировали представители Европы, следует из данных "ВТБ Капитала", одного из организаторов сделки.

"Совкомфлот" 20 апреля разместил 7-летние еврооблигации на $430 млн под 3,85%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,375%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 4,125%, а затем до 3,85-3,95%.

Книга заявок была переподписана почти в четыре раза, ее объем на пике составил около $1,6 млрд, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Российские инвесторы выкупили 44% бумаг, инвесторы из континентальной Европы - 19%, из Швейцарии - 19%, на инвесторов из Азии пришлось 8% выпуска, 6% ушло инвесторам из Южной Европы и 4% инвесторам из других регионов", - сказал банкир.

Средства от размещения новых долговых бумаг "Совкомфлот" планирует направить на выкуп евробондов с погашением в 2023 году.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот компании, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом более 12,7 млн тонн.

По результатам прошлогоднего IPO free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8% в компании.

Совкомфлот ВТБ Капитал Андрей Соловьев Европа Швейцария

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