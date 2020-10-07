РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и партнеры из числа ведущих суверенных фондов Ближнего Востока и Азии выступили якорными инвесторами в ходе IPO ПАО "Совкомфлот", сообщил РФПИ. Объем инвестиций он не назвал, но отметил, что участие РФПИ и партнеров "обеспечило успех" сделки.

"РФПИ планирует привлекать партнеров среди крупнейших суверенных и инвестиционных фондов мира для участия в приватизационных программах в России и в дальнейшем", - сказал через пресс-службу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, приватизация "Совкомфлота" позволит компании расширять присутствие в ключевых сегментах морских энергетических перевозок, сейсмической разведки, а также участвовать в разработке новых маршрутов, в том числе, через Северный морской путь и Арктическую зону России.

Кроме того, размещение несет синергетический эффект для российской судостроительной отрасли, так как "Совкомфлот" является для нее одним из крупнейших заказчиков, полагает глава РФПИ.

Торги акциями "Совкомфлота" начнутся в среду на Московской бирже под торговым кодом FLOT.

"Совкомфлот", которого российские власти годами готовили к частичной приватизации, объявил о намерении провести IPO 15 сентября. Предварительные параметры сделки были раскрыты 28 сентября, диапазон цены размещения - от 105 до 117 рублей за акцию - предусматривал оценку всей компании до допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей ($2,7-3 млрд). Финальный ценовой ориентир - 105 рублей за акцию, то есть сделка должна пройти по нижней границе ценового диапазона.

Для привлечения заявленных 42,25 млрд рублей по этой цене "Совкомлофту" нужно разместить 17% увеличенного уставного капитала.