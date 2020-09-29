Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:01Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

Книга заявок в рамках IPO Совкомфлота покрыта

Книга заявок в рамках IPO Совкомфлота покрыта
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Книга заявок на акции "Совкомфлота" в рамках IPO покрыта, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

По его информации, в книге пока преобладает спрос со стороны локальных инвесторов.

Диапазон цены размещения - от 105 до 117 руб. за акцию, он был объявлен в понедельник. Это соответствует оценке всей компании до размещаемой в рамках IPO допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей (или около $2,7-3 млрд). Чтобы привлечь заявленные в проспекте 42,25 млрд рублей, "Совкомфлоту" нужно разместить 15,5-17% увеличенного уставного капитала.

Старт торгов акциями компании на "Мосбирже" запланирован на 7 октября.

Сейчас "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству. РФ не продает свой пакет акций в рамках сделки и по итогам размещения сохранит статус мажоритарного акционера "Совкомфлота".

Ожидаемая дата расчетов по сделке - 9 октября, все расчеты будут производиться в рублях. Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities, ко-менджером является ING.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Публично об интересе к акциям "Совкомфлота" заявлял РФПИ, который обычно участвует в сделках на рынке капитала вместе с соинвесторами из числа суверенных фондов Ближнего Востока и Азии.

Совкомфлот

Новости

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Евро пробил уровень в 93 рубля

Евро пробил уровень в 93 рубля

Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян

Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');