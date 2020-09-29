Книга заявок в рамках IPO Совкомфлота покрыта

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Книга заявок на акции "Совкомфлота" в рамках IPO покрыта, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

По его информации, в книге пока преобладает спрос со стороны локальных инвесторов.

Диапазон цены размещения - от 105 до 117 руб. за акцию, он был объявлен в понедельник. Это соответствует оценке всей компании до размещаемой в рамках IPO допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей (или около $2,7-3 млрд). Чтобы привлечь заявленные в проспекте 42,25 млрд рублей, "Совкомфлоту" нужно разместить 15,5-17% увеличенного уставного капитала.

Старт торгов акциями компании на "Мосбирже" запланирован на 7 октября.

Сейчас "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству. РФ не продает свой пакет акций в рамках сделки и по итогам размещения сохранит статус мажоритарного акционера "Совкомфлота".

Ожидаемая дата расчетов по сделке - 9 октября, все расчеты будут производиться в рублях. Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities, ко-менджером является ING.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Публично об интересе к акциям "Совкомфлота" заявлял РФПИ, который обычно участвует в сделках на рынке капитала вместе с соинвесторами из числа суверенных фондов Ближнего Востока и Азии.