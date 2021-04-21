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"Русал" направит 385 млрд рублей на модернизацию заводов в Сибири

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиции "Русала" в экологическую модернизацию заводов в Сибири до 2027 года составят 385 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы уже занимаемся вопросом и готовим предложения Минфину, чтобы заработал инструмент госгарантий для таких важных проектов, как экологическая модернизация заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Также будем использовать инструментарий мер поддержки применения наилучших доступных технологий",- передала слова министра пресс-служба Минпромторга.

Как уточняется, одна из таких технологий – "ЭкоСодерберг". На нее переводит свои предприятия "Русал". За счет нее происходит утилизация выбросов вредных компонентов, прежде всего бензапирена. Объем основных инвестиций в модернизацию до 2027 года планируется на уровне 385 млрд рублей.

В среду президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что "Русал" получит госгарантии для экологической модернизации алюминиевых заводов в Сибири.

"Мы обязательно поддержим проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнем обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке", - сказал Путин.

"Русал" планирует провести модернизацию четырех заводов, сократив таким образом выбросы в атмосферу и снизив потребление электроэнергии, говорил гендиректор компании Евгений Никитин на Красноярском экономическом форуме.

"На четырех сибирских заводах – в Красноярске, Братске, на Иркутском заводе и в Новокузнецке – более 50% электролизеров, работающих по старой технологии, мы заменим на самые современные электролизеры – РА-550. Мы обновим половину наших мощностей", - заявлял он.

Проект рассчитан на 10 лет. В рамках проекта "Русал" модернизирует мощности, производящие более 1,4 млн тонн алюминия (35% от общего выпуска "Русала"). Объем производства в итоге не изменится, но потребление электроэнергии снизится на 16,5%, выброс фторидов – на 73%, а бензапирена – на 100%.

Основные инвестиции придутся с 2022 по 2027 год.

Русал Минпромторг Денис Мантуров

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