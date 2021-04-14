"Русал" модернизирует свои заводы в Сибири

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Русал" намерен провести модернизацию четырех своих заводов в Сибири, сократив таким образом выбросы в атмосферу и снизив потребление электроэнергии, сообщил гендиректор "Русала" Евгений Никитин на Красноярском экономическом форуме.

"На четырех сибирских заводах - в Красноярске, Братске, на Иркутском заводе и в Новокузнецке -более 50% электролизеров, работающих по старой технологии, мы заменим на самые современные электролизеры - РА-550. Мы обновим половину наших мощностей", - сказал он.

Проект рассчитан на 10 лет - с 2022 по 2027 год.

Согласно презентации компании, к примеру, производительность Красноярского алюминиевого завода "Русала" после модернизации останется на прежнем уровне - 1015 тыс. в год (по технологии РА-550 будет производиться 535 тыс. тонн алюминия в год - ИФ). Но при этом расход электроэнергии снизится на 16,5%, выброс фторидов - на 73%, а бензапирена - на 100%.

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