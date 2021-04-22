Количество сделок с новостройками в Москве выросло за год на треть

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в марта зарегистрировано 12,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости, что на треть больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили в четверг в пресс-службе столичного Росреестра.

"В марте 2021 года зарегистрирован 12 831 договор на рынке жилой и нежилой недвижимости - на треть больше (+33%), чем годом ранее (9 673)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по отношению к февралю показатель увеличился на 14%. В частности, на рынке жилья в марте зафиксировано 7,9 тыс. сделок, что в 1,2 раза (+16%) больше аналогичного месяца прошлого года. На рынке нежилой недвижимости отмечено максимальное за все годы количество сделок - 4,89 тыс. ДДУ. Данный показатель на 35% больше февраля и в 1,7 раза (+72%) превышает объем марта прошлого года.

В целом за первый квартал 2021 года зарегистрировано 31,7 тыс. сделок на рынке жилой и нежилой недвижимости - в 1,3 раза (+30%) больше, чем в январе-марте прошлого года.

"В Москве за первые три месяца текущего года зафиксирован один из самых высоких квартальных показателей на первичном рынке недвижимости - 31,7 тыс. ДДУ. В прошлом году сопоставимый объем был достигнут лишь по итогам третьего квартала, когда жители столицы оформили 30,8 тыс. таких договоров", - отметил глава ведомства Игорь Майданов.

Он отметил, что в столице с марта пришлого года увеличилась востребованность оформления сделок в режиме онлайн, в условиях локдауна из-за пандемии такой формат был единственным вариантом оформления прав на квартиры.