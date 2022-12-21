Квартиры в новостройках Москвы подешевели за год почти на 18%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре в Москве средняя цена сделки при покупке квартиры в новостройках снизилась почти на 18% за год, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В ноябре текущего года средняя цена сделки по зарегистрированным Управлением Росреестра по Москве договорам долевого участия в строительстве жилой недвижимости составила 15,2 млн рублей. По отношению к ноябрю 2021 года (18,5 млн рублей) бюджет покупки уменьшился на 17,9%", - рассказал руководитель управления Игорь Майданов.

По его словам, за месяц цена снизилась на 9,3%, составив 16,8 млн рублей.

Средняя цена по ДДУ (договору участия в долевом строительстве) на нежилые помещения в ноябре сократилась на 8,7% к октябрю и составила 9,8 млн рублей. За год показатель сократился на 53,9%. В ноябре средняя цена машино-места в Москве составила 2,7 млн рублей, что на 3,5% ниже октябрьских значений. При этом к ноябрю 2021 года средняя цена увеличилась на 23,3%.

"По результатам одиннадцати месяцев средняя стоимость сделок на первичное жилье снизилась на 7,9% (17,8 млн рублей) к аналогичному периоду прошлого года (19,4 млн рублей), нежилье - подешевело на 10,7% (17,0 млн рублей) с 19,1 млн в январе-ноябре 2021 года. И только на машино-места средняя цена по зарегистрированным ДДУ с начала года достигла 2,3 млн рублей, что на 17,2% выше прошлогоднего показателя января-ноября (1,9 млн рублей)", - заключил Майданов.