Льготная ипотека на частные дома может быть запущена до конца года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о развитии индивидуального жилищного строительства (ИЖС), предусматривающий запуск льготной ипотеки на частные дома, будет принят до конца 2021 года, сообщил в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Мы подготовили законопроект, сейчас мы его в узком кругу обсуждаем, после чего представим. Мы его примем до конца года и после того, как банкам будет понятно, как сформировать предмет залога под ИЖС, мы распространим все льготные программы на ИЖС, в том числе и ипотечные", - сказал Стасишин на конференции ИД "Коммерсант".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что льготные ипотечные программы нужно расширять на индивидуальное жилищное строительство. Он заверил, что правительство совместно с ЦБ ведет активную работу по решению вопроса снижения стоимости ипотечных кредитов для заемщиков.

Сообщалось, что правительство РФ готовит предложения по запуску ипотеки на деревянные дома.

"Надо дать возможность индивидуальные жилые дома из домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов", - сообщала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу НТВ в январе текущего года.

В декабре 2020 года банк ДОМ.РФ запустил пилотную программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми. Кредит на строительство жилого дома можно оформить по ставке от 6,1%.