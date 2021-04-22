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Совладельцы группы "Черкизово" Михайловы выйдут из проекта "Мясновъ-77"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совладельцы группы "Черкизово" Сергей и Евгений Михайловы могут выйти из проекта "Мясновъ-77", следует из материалов ФАС. В службу поступило ходатайство от ООО "Отдохни-77" о приобретении 99,9% долей в компании "Мясновъ-77".

"Мясновъ-77" занимается производством готовых пищевых продуктов и блюд под брендом "Мясновъ", "Отдохни-77" - розничной торговлей пищевыми продуктами.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Михайловым принадлежит по 25% ООО "Мясновъ-77", владельцами остальной доли являются Светлана Караева и Владлен Альтшуллер. Им же принадлежит и по 40% в компании "Отдохни-77". Обе компании зарегистрированы по одному адресу.

Выручка компании "Отдохни-77" в 2020 году составила 24,456 млрд рублей против 17,761 млн рублей годом ранее, чистая прибыль - 497,1 млн рублей против 412,9 млн рублей соответственно. Выручка "Мяснова-77" - 6,126 млрд рублей против 10,08 млрд рублей, чистая прибыль - 28,581 млн рублей против 57,9 млн рублей соответственно.

Мясновъ-77 Черкизово Сергей Михайлов Евгений Михайлов Светлана Караева Владлен Альтшуллер Отдохни-77

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