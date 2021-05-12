Совладельцы "Черкизово" Михайловы получили по 15% в сети алкомаркетов "Отдохни"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совладельцы группы "Черкизово" - ее гендиректор Сергей Михайлов и председатель совета директоров Евгений Михайлов - получили по 14,95% долей в ООО "Отдохни-77", операционной компании сети алкомаркетов "Отдохни", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Сеть винных магазинов "Отдохни" объединяет более 190 точек в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове. По данным "СПАРКа", выручка ООО "Отдохни-77" за 2020 год составила 26,5 млрд рублей, чистая прибыль - 497,1 млн рублей.

"Отдохни" планирует объединиться с сетью продуктовых магазинов "Мясновъ", с которой у нее есть общие владельцы. Как сообщалось в апреле, ООО "Отдохни-77" подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 99,9% долей в ООО "Мясновъ-77".

Подача ходатайство в ФАС связана с планами владельцев компаний изменить структуру бизнеса, сообщали "Ведомости" со ссылкой на источник.

По данным "СПАРКа", в ООО "Мясновъ-77" по 25% принадлежит братьям Михайловым. 40% долей у Владлена Альтшуллера (также он владеет 35,1% в "Отдохни-77") и 10% - у Светланы Караевой (ей принадлежит 15% сети "Отдохни").

Структура владения алкогольными и продуктовыми магазинами сложная, поэтому ее планируется упростить: вместо множества юридических лиц будет создана одна компания, которая будет ими управлять, говорил "Ведомостям" представитель Михайлова. После всех изменений совладельцы "Черкизово" получат суммарно около 30% в объединенной компании, сообщил он.

Группа "Черкизово" - один из крупнейших в России производителей свинины, мяса курицы, индейки и продукции мясопереработки. Выручка компании в 2020 году составила 128,8 млрд рублей.

Основным владельцем "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева. Его сыновьям Сергею Михайлову и Евгению Михайлову принадлежит по 28,1% акций (по данным на октябрь). У их матери Лидии Михайловой - 15,46%. Еще 15,1% акций владеет доверительный фонд семьи LM Family Trust. Испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% акций. Free float - чуть более 2%.