Европейские рынки акций выросли на итогах заседания ЕЦБ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в четверг после завершения заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,68%, до 439,63 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,62%, германский DAX - на 0,82%, французский CAC 40 - на 0,91%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,98% и 1,61% соответственно.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Регулятор также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом ЕЦБ сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале будет по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Прогресс в вакцинации от коронавируса и постепенная отмена ограничительных мер в еврозоне должны "проложить путь к устойчивому восстановлению экономической активности в течение 2021 года", сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Опубликованные в четверг статданные указали на более существенный, чем ожидалось, рост индекса доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле.

Показатель в этом месяце подскочил до 104 пунктов с пересмотренных 99 пунктов в марте, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Значение индикатора стало максимальным с мая 2019 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя до 99 пунктов с ранее объявленных 98 пунктов, отмечает Trading Economics.

Котировки акций швейцарской Nestle SA в четверг подскочили на 2,9%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания в первом квартале 2021 года увеличил органическую выручку на 7,7%. Компания подтвердила годовой прогноз роста продаж.

Бумаги Hermes International SCA прибавили в цене 2,1%. Французский дом моды в первом квартале 2021 года существенно увеличил выручку по сравнению с докризисными уровнями, чему способствовал особенно сильный рост продаж в Азии.

Акции французской Pernod Ricard SA подорожали на 1,3%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции увеличил выручку в третьем квартале текущего финансового года, вернувшись к органическому росту выручки за девять месяцев года.

Цена бумаг Volvo AB выросла на 2,5%. Шведский производитель грузовых автомобилей отчитался о превысивших прогнозы чистой прибыли и выручке в первом квартале, но предупредил о дальнейших перебоях в производстве в условиях глобального дефицита полупроводников.

Капитализация Renault SA уменьшилась на 1,3%. Французский автомобилестроительный концерн Renault SA зафиксировал снижение выручки в первом квартале, при этом результат не оправдал ожидания аналитиков.

Бумаги Orange подешевели на 1,6%. Французская телекоммуникационная компания подтвердила прогноз на 2021 год на фоне роста выручки в первом квартале.

Рыночная стоимость Credit Suisse Group уменьшилась на 2,1%. Швейцарский банк в январе-марте получил чистый убыток по итогам второго квартала подряд. Финансовый регулятор Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) в четверг сообщил о запуске исполнительного производства в отношении банка в связи с потерями, которые он понес из-за краха американского фонда Archegos Capital Management.