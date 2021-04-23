Фондовый рынок США снизился на сообщениях о планах Байдена повысить налог для богатых

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок в четверг снизился после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых.

В среду американские фондовые индексы выросли после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,93%, Nasdaq - на 1,19%.

По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

Между тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс. - до 547 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 586 тыс., а не 576 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок на прошлой неделе до 617 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте упали на 3,7% и составили 6,01 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это минимальный показатель с августа 2020 года.

Медианная цена дома на вторичном рынке подскочила за год на рекордные 17,2% - до максимальных в истории $329,1 тыс., цены повысились по всей стране.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Авиакомпания American Airlines Group Inc. сократила чистый убыток в первом квартале 2021 года на 44%. Убыток без учета разовых факторов составил $4,32 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $4,3 на акцию. Несмотря на это, акции American Airlines в четверг потеряли в цене 4,5%.

Конкурирующая Southwest Airlines Co. смогла вернуться на прибыльный уровень в первом квартале благодаря государственной программе Payroll Support, в рамках которой были покрыты ее расходы на оплату труда на сумму $1,2 млрд. Котировки бумаг авиакомпании снизились на 1,6%.

Американская телекоммуникационная и медиакомпания AT&T Inc. в январе-марте увеличила чистую прибыль более чем на 60%. Скорректированная прибыль поднялась до $0,86 с $0,84 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $0,78 на акцию. Выручка AT&T Inc повысилась на 2,7% и также превзошла ожидания экспертов. Стоимость акций компании подскочила на 4,2%.

Сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill в первом квартале увеличила чистую прибыль на 66%, скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков. Выручка подскочила на 23% и достигла $1,7 млрд при ожидавшихся $1,75 млрд. Акции компании подешевели на 1,8%.

Чистая прибыль сети больниц HCA Healthcare Inc. в первом квартале выросла до $1,42 млрд, или $4,14 на акцию, с $581 млн, или $1,69 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали, что чистая прибыль составит $3,32 на акцию. Выручка подскочила на 8,7%, до $13,98 млрд, превзойдя прогноз на уровне $13,63 млрд. HCA Healthcare улучшила годовой прогноз. Котировки акций компании выросли на 2%.

Железнодорожная компания Union Pacific Corp. в первом квартале сократила чистую прибыль до $2 с $2,15 на акцию, выручку - до $5 млрд с $5,23 млрд. Аналитики прогнозировали первый показатель на уровне $2,06 на акцию, второй - $5,05 млрд. Бумаги Union Pacific подешевели на 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 321,41 пункта (0,94%) и составил 33815,90 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 38,44 пункта (0,92%) - до 4134,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 131,81 пункта (0,94%) и составил 13818,41 пункта.