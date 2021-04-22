Рынок акций РФ впервые закрепился выше 3600 п. по индексу МосБиржи

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг ускорил рост благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после известий, что министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверки в Южном и Западном военных округах в связи с достигнутыми целями; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и впервые завершил торги выше рубежа 3600 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки Ozon и акции металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3600,35 пункта (+1,1%, максимум дня и новый пик - 3607,75 пункта), индекс РТС - 1501,77 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 75,46 рубля (-1,14 рубля), доходность 10-летних UST составила 1,58% годовых (+1%).

Заявления Шойгу

В четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок Шойгу заявил, что цели проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим, по словам министра, проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершаются, войска начнут с 23 апреля возвращаться с южных рубежей РФ в пункты постоянной дислокации. Процесс возврата должен завершиться до 1 мая.

Минэкономразвития считает текущий курс рубля заниженным относительно фундаментальных факторов, ожидает его укрепления до 71-72 руб./$1 к концу года, сообщил журналистам источник в министерстве, комментируя уточненный прогноз ведомства, который оно представило в правительство.

Минэкономразвития ожидает выхода экономики РФ на доковидный уровень в III квартале текущего года, на устойчивые темпы роста на уровне 3% - к концу года, заявил глава ведомства Максим Решетников на конференции Ассоциации европейского бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на климатической конференции по видеосвязи, заявил в четверг, что Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при осуществлении проектов в РФ.

Подорожали расписки Ozon (+3,5%), акции "Северстали" (+3,3%), расписки TCS Group (+3,3%), бумаги "НЛМК" (+2,3%), UC Rusal (+2,3%), "ММК" (+2,1%), "Норникеля" (+2,1%), "Аэрофлота" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), Сбербанка (+1,4% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), Polymetal (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпрома" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 387,15 руб. на акцию, отсечку реестра акционеров под выплаты рекомендовано установить 7 июня, сообщила компания.

Polymetal в январе-марте увеличил производство на 3% в годовом выражении, до 375 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. Выручка Polymetal в I квартале выросла на 20%, до $593 млн на фоне высоких цен на золото и серебро.

Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") увеличила в I квартале 2021 года EBITDA на 31% по сравнению с IV кварталом, до $1,166 млрд, сообщила компания. Прирост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 96%. EBITDA превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали рост на 26%, до $1,119 млрд.

Совет директоров НЛМК рекомендовал утвердить дивиденды за I квартал 2021 года в размере 7,71 рубля на акцию. Как сообщалось, дивиденды за IV квартал составили 7,25 рубля на акцию.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию; с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев общие выплаты по итогам 2020 года составят 259 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов предложено установить 5 июля 2021 года.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Магнита" (-0,3%), Московской биржи (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%).

Оценки аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, несмотря на рекордные показатели заболеваемости коронавирусом в Индии и тяжелую ситуацию с пандемией в некоторых других регионах, рынки акций продолжают расти. Оптимизму способствует снижение доходностей гособлигаций США, как раз вызванное ухудшением эпидемиологической обстановкой в мире. Однако для инвесторов важно уменьшение риска всплеска инфляции, который бы угрожал ультрамягкой монетарной политике ключевых центробанков.

Рублевым активам поддержку в четверг оказало некоторое ослабление геополитических опасений, произошедшее после выступления накануне президента РФ Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором не прозвучало слишком жестких геополитических заявлений, которых опасались многие инвесторы. В четверг оптимизм укрепился благодаря новости о завершении министерством обороны РФ проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и возвращении войск в пункты постоянной дислокации. Все это существенно снизило геополитические риски.

До середины европейских торгов нефть находилась под давлением, периодически испытывая просадку, которую быстро выкупали, затем котировки устремились вверх. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать крайне негативная ситуация с пандемией в некоторых регионах, являющихся крупными потребителями нефти. Однако слабость доллара и позитивная динамика мировых рынков вновь предотвратили быстрое снижение нефтяных котировок, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг ускорил повышение благодаря корпоративным историям, геополитическим новостям и внешним факторам.

Давление на бумаги En+ Group (-2,2%) в четверг оказала рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды за 2020 год (акционеры проголосуют по данному вопросу 26 мая). TCS Group (4399 рублей за ГДР) накануне вечером объявила о программе выкупа ГДР в период с 22 апреля по 31 августа текущего года с максимальным объемом $45 млн. Новости позволили распискам приостановить падение у краткосрочной поддержки 4250 руб. Расписки сохраняют сдержанный нисходящей тренд, игрокам на повышение лучше дождаться закрепления котировок выше 4500-4600 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика и район недавних сопротивлений).

В Европе индексы акций выросли. ЕЦБ на очередном заседании оставил ключевую ставку и объем программы выкупа активов без изменений и подчеркнул свою мягкую позицию в отношении дальнейшей политики. Нефть пытается подрасти на новостях о недавнем сокращении нефтедобычи в Ливии на 300 тыс. баррелей в сутки.

Технических препятствий для развития роста российских индексов в пятницу не наблюдается, но ситуация традиционно будет определяться фундаментальными сигналами. Внести коррективы в динамику активов могут заседание ЦБ РФ и настроения за рубежом. В конце недели в США и Европе будут опубликованы предварительные данные по деловой активности в апреле - основная слабость, как ожидается, сохранится в секторе услуг еврозоны. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3550-3650 пунктов, считает Кожухова.

Как считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, заявления министра обороны РФ Шойгу помогли индексу МосБиржи переписать максимум. Завершение учений военных частей Западного и Южного округов предполагает их возвращение на места постоянной дислокации. Речь идет о тех соединениях, которые вызвали ранее столь бурную реакцию на Западе. Однако остальной внешний фон пока не отличается большим оптимизмом. Чехия грозит сократить численность российского посольства до паритета с чешским посольством в Москве, если ей не будет позволено вернуть высланных дипломатов.

Ставки MosPrime на месяц остались на уровне 5,0% - это фактически говорит о 100%-й вероятности повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов. ЦБ РФ заявляет о том, что с 23 апреля начнет публиковать траекторию среднесрочного прогноза диапазона среднего уровня ключевой ставки. На текущий момент прогнозный горизонт распространяется до конца 2023 года.

В сфере нефтяной геополитики продолжаются события. Израиль сообщает о ракетном обстреле на юге страны возле ядерной инфраструктуры. Некоторые источники полагают, что это может быть ответным действием Тегерана на недавний саботаж ядерного объекта в Иране. С другой стороны, давление на котировки продолжает оказывать ситуация в Индии, где число новых случаев COVID-19 второй день подряд превышает 300 тыс. Соответственно, существуют опасения резкого падения спроса на нефть в этой стране, а с мая ОПЕК+, как известно, готовится повышать производство, напомнил Кочетков.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 0,9-1,2% после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий, спросом пользовались бумаги компаний, которые зависят от восстановления экономики.

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,5%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,9%), стабилизировался рынок в США (индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Решение ЕЦБ по ставке

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться существенно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Цены на нефть

Нефть к вечеру в четверг немного скорректировалась после снижения на данных о неожиданном росте запасов нефти в США (впервые за 4 недели) и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $65,37 за баррель (+0,1% и -1,9% в среду), июньская цена WTI - $61,41 за баррель (+0,1% и -2,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 3,55-4,4 млн баррелей), запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,7 млн).

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений, притом что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

В центре внимания участников рынка также перспективы принятия в США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, отмечают аналитики.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (+12,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+10,6%), акции "Распадской" (+7,7%), ПАО "Бурятзолото" (+5,2%), "Квадры" (+5,2%), "Красноярскэнергосбыта" (+4,8%), "Объединенной вагонной компании" (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-2,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-2,6%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-2,6%), АДР HeadHunter (-2,5%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео" (-0,8%)) в I квартале 2021 года увеличила общие продажи (GMV) на 13,8% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 138,3 млрд рублей с НДС. Рост был обусловлен динамикой января-февраля: за два месяца 2021 года GMV "М.Видео-Эльдорадо" вырос более чем на 24%. В марте продажи снизились на 2,6%, что объясняется высокой базой марта 2020 года, когда наблюдался существенный рост продаж ноутбуков, периферии и других мобильных устройств на фоне подготовки к переходу на удаленную работу и обучение, и ускорение темпов продаж бытовой техники и электроники на фоне колебаний валютного курса и реализации потребителями ряда отложенных крупных покупок, сообщила компания. Рост GMV в марте 2021 года в сравнении с мартом 2019 года составил более 31%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 112,06 млрд рублей (из них 20,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,35 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 11,58 млрд рублей - на акции "Норникеля").