Сургутнефтегазбанк вслед за ГТЛК решил обанкротить авиакомпанию "Скол"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании ООО "Авиакомпания "Скол" (Калининград) банкротом, говорится в сообщении на портале Федресурс. Размер требований кредитора там не указан.

20 апреля аналогичное заявление опубликовало ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Долг авиакомпании перед ГТЛК по лизинговым платежам превысил 3 млрд рублей.

В 2017-2019 годах ГТЛК передала "Сколу" по контрактам 30 отечественных вертолетов и 5 самолетов L-410. Вся техника была поставлена в рамках программ по развитию малой авиации с государственным софинансированием.

22 апреля о намерении обратиться в суд с заявлением о признании авиакомпании банкротом сообщили также ООО "Лизинговая компания "Перспектива" и ООО "ДмитровМонтажГрупп".

По данным картотеки арбитражных дел, в июне 2020 года Сургутнефтегазбанк пытался вступить в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в дело о взыскании со "Скола" 554,73 млн рублей в пользу ГТЛК. Однако Арбитражный суд Москвы, рассматривавший дело, отказал в удовлетворении ходатайства банка, посчитав, что решение по данному делу не может затронуть права и законные интересы просителя.

По данному делу с авиакомпании в августе 2020 года было взыскано 477 млн рублей, по двум другим аналогичным делам - еще 2,1 млрд рублей. В настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск ГТЛК к "Сколу" - на 1,8 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляет Минтранс.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпания "Скол" зарегистрирована в Калининграде, принадлежит ее гендиректору Сергею Шилову. Флот состоит из вертолетов и самолетов, в том числе пяти L-410. Основной аэропорт базирования - "Черемшанка" (Красноярский край, Емельяновский район).

На сайте авиакомпании говорится, что она предоставляет вертолетные услуги нефтегазовым компаниям, правительству Ханты-Мансийского автономного округа и администрации Сургутского района, была задействована при авиаработах за рубежом.

В 2020 году авиакомпания "Скол" получила 548,2 млн рублей чистого убытка по РСБУ (относительно 2019 года убыток вырос почти вдвое) при выручке в 4,04 млрд рублей (рост на 9,6%).

20 мая 2020 года стало известно, что ГТЛК подала в Арбитражный суд Москвы требование о взыскании со "Скола" в общей сложности 2,78 млрд рублей. Это иски на 1,103 млрд рублей, 1,122 млрд рублей и 554,7 млн рублей. "Скол" тогда заявил, что будет добиваться реструктуризации долга.