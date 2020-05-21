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Авиакомпания "Скол" попробует добиться реструктуризации долга в 2,78 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Калининградская авиакомпания "Скол" надеется как можно скорее договориться с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о реструктуризации миллиардного долга на семь лет и добиться отзыва судебных исков, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Экономический кризис

20 мая стало известно, что ГТЛК подала в Арбитражный суд Москвы о взыскании со "Скола" в общей сложности 2,78 млрд рублей. Это иски на 1,103 млрд рублей, 1,122 млрд рублей и 554,7 млн рублей.

"Лизинговые компании "Сбербанк Лизинг", "ВТБ Лизинг", учитывая настоящее тяжелое положение авиакомпаний, реструктуризируют лизинговые обязательства других авиакомпаний до 2021 года. Мы очень рассчитываем на схожее понимание со стороны ПАО "ГТЛК"", - заявил представитель авиакомпании.

"Скол" получил в лизинг от ГТЛК 35 воздушных судов.

Представитель авиакомпании отказался "обсуждать в СМИ" отношения с ГТЛК.

"В настоящее время экономика турбулентна, но каждая из сторон предпринимает активные действия для достижения совместно начатых проектов и получения запланированных результатов", - отметил он.

Осенью 2018 года ГТЛК заключила соглашение о намерениях с авиакомпанией "Скол" на передачу в лизинг в течение 2019 года трех самолетов L-410, одиннадцати вертолетов Ми-8 и четырех вертолетов "Ансат". Предполагалось, что срок лизинга составит 12 лет.

В мае 2019 года со ссылкой на ежеквартальный отчет ГТЛК сообщалось, что госкомпания передала авиакомпании "Скол" в лизинг три самолета L-410.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпания "Скол" зарегистрирована в Калининграде, принадлежит ее гендиректору Сергею Шилову. Ее флот состоит из вертолетов и самолетов, в том числе пяти L-410. Основной аэропорт базирования - "Черемшанка" (Красноярский край, Емельяновский район).

На сайте авиакомпании говорится, что она предоставляет вертолетные услуги нефтегазовым компаниям, правительству Ханты-Мансийского автономного округа и администрации Сургутского района, была задействована при авиаработах за рубежом.

ГТЛК Скол Калининградская область Минтранс Арбитражный суд Москвы Сергей Шилов Черемшанка ХМАО Сургут

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