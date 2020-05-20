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ГТЛК собралась взыскать с авиакомпании "Скол" почти 3 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 19 мая подало в Арбитражный суд города Москвы три иска к ООО "Авиакомпания "Скол" (Калининград) о взыскании в общей сложности 2,78 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

В том числе, ГТЛК намерена взыскать с авиакомпании по этим искам 1,103 млрд рублей, 1,122 млрд рублей и 554,7 млн рублей. Иски пока не приняты к производству.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями компаний о причинах судебного разбирательства.

Сообщалось, что осенью 2018 года ГТЛК заключила соглашение о намерениях с авиакомпанией "Скол" на передачу в лизинг в течение 2019 года трех самолетов L-410, одиннадцати вертолетов Ми-8 и четырех вертолетов "Ансат". Предполагалось, что срок лизинга составит 12 лет.

В мае 2019 года со ссылкой на ежеквартальный отчет ГТЛК сообщалось, что госкомпания передала авиакомпании "Скол" в лизинг три самолета L-410.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпания "Скол" зарегистрирована в Калининграде, принадлежит ее гендиректору Сергею Шилову. Ее флот состоит из вертолетов и самолетов, в том числе пяти L-410. Основной аэропорт базирования - "Черемшанка" (Красноярский край, Емельяновский район).

На сайте авиакомпании говорится, что она предоставляет вертолетные услуги нефтегазовым компаниям, правительству Ханты-Мансийского автономного округа и администрации Сургутского района, была задействована при авиаработах за рубежом.

Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК Авиакомпания Скол

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