Доллар впервые с 23 марта опустился ниже 75 рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта, евро торгуется по направлению к 90 рублям.

Курс доллара составил 75,02 руб. в 10:22, что на 39,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар опускался до отметки 74,9925 руб.. Евро стоил 90,3875 руб., подешевев на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,78 копейки - до 81,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро утром в пятницу благодаря ряду позитивных факторов. Поддержку нацвалюте оказало официальное заявление Минобороны РФ, что российские военные, принимавшие участие в учении в Крыму, начали возвращаться на базы.

Ранее США и европейские страны неоднократно выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Кроме того, поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат апреля, рост цен на нефть, а также ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 23 апреля.

Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидают 23 апреля повышения ключевой ставки ЦБ; при этом мнения разделились практически поровну: одна половина ожидает повышения на 25 базисных пунктов, другая - сразу на 50 базисных пунктов.