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Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

Россия начала возвращать войска с учений в Крыму
Учения Вооруженных сил РФ в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные, принимавшие участие в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - сказали в военном ведомстве.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, уже произошла погрузка на большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота. "Морским пехотинцам предстоит совершить переброску в пункты постоянной дислокации комбинированным способом - морским транспортом, железнодорожным транспортом и совершением маршей", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что соединения ВДВ также приступили к переброске из Крыма - они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

Учения прошли успешно

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении военных учений, состоявшихся в ходе проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и прошедших успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в местах постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий ВДВ.

После этого курс рубля и индекс Мосбиржи поднялись на новостях об ослаблении рисков эскалации военной напряженности вблизи российских границ.

Ранее сообщалось, что в Черное море пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым 50 боевых самолетов.

Реакция Запада

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия в свою очередь призывала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля подчеркнула, что они никому не угрожают.

Минобороны РФ Крым

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